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مسؤول في ميسان يطالب وزير الكهرباء بالتدخل: نعيش كارثة حقيقية ولا احد يستجيب

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-03T21:45:47+0000
مسؤول في ميسان يطالب وزير الكهرباء بالتدخل: نعيش كارثة حقيقية ولا احد يستجيب

شفق نيوز/ طالب قائممقام قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان، احمد عباس، اليوم الأربعاء، وزير الكهرباء بالتدخل العاجل لإنقاذ قضائه مما وصفها بالأزمة الحقيقية.

وذكر عباس لوكالة شفق نيوز، ان "قضاء المجر الكبير هو اكبر اقضية محافظة ميسان ويتكون من 200 ألف نسمة، لكن الذي يحصل أن إدارة الصيانة لديها فقط 8 عاملين بوجبتين صباحية ومسائية وبواقع 4 عمال صيانة لكل فترة".

واضاف، ان "هذا الامر جعل اعطال الكهرباء تتاخر ايام لاجل إصلاحها وسط هذه الأجواء الحارة للغاية التي سجلنا فيها يوم امس فقط 85 عطلاً"، موضحا ان "عمال الصيانة لا يملكون القدرة على اللحاق باصلاح هذا العدد الكبير من الأعطال ".

وأكد عباس، ان "المجر الكبير يعيش كارثة حقيقية في الوقت الحالي"، داعياً "وزير الكهرباء عادل كريم إلى التدخل الفوري لإنقاذ القضاء، بعد فشل مراجعتنا إلى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب في البصرة، وفرع كهرباء ميسان ".

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