مسؤول في كركوك يحذر سكان القرى: لا تقربوا الأودية فالسيول قوية (فيديو)

شفق نيوز/ حذر مدير ناحية العباسي بقضاء الحويجة خضر حميد مساء يوم السبت، اهالي القرى الواقعة بمحاذاة الاودية والانهار الى عدم الخروج او الاقتراب منها بسبب شدة وقوة الامطار بعد تسجيل حالة وفاة لراع وراعية.

وأبلغ حميد وكالة شفق نيوز، ان "قوة وكميات الأمطار التي تساقطت على الناحية والقرى كميات كبيرة وتسببت بسيول جارفة حيث ارتفعت مناسيب الاودية وتحولت الى سيول قوية تجرف صوب نهر الزاب لشدة وقوة الامطار التي تساقطت اليوم".

وحذر مدير ناحية العباسي "الاهالي من الاقتراب من الاودية التي ارتفعت مناسيب المياه فيها وتجمعت وصارت سيول جارفة حيث جرفت راعية اغنام من اهالي قرية غريب تدعى (طيبة مبارك احمد جميل) وتبلغ من العمر 31 عاماً".

وتابع أن "هناك أنباء عن فقدان شخصين اخرين بسبب السيول وجار التحقق من الموضوع".

وأفاد مصدر في شرطة كركوك، مساء السبت، بمصرع راع وراعية أغنام جراء سيول جرفتهم مع عشرات الأغنام بسبب شدة الأمطار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً كانت قد خرجت لرعي الأغنام في قرية الطويرية التابعة لناحية العباسي بقضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، جرفتها السيول مع أغنامها إلى نهر الزاب الصغير ولم يعرف مصيرها لغاية الآن".

وأضاف المصدر، أن "راع ثان لقي مصرعه قرب قرية غريب حيث شدة السيول جرفته وأغنامه باتجاه نهر الزاب، وغرق مع أغنامه في مياه النهر".