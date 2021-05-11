مسؤول في الأنبار يكشف عن أسباب تردي الطاقة الكهربائية: بغداد تتحمل المسؤولية

شفق نيوز/ عزا مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، يوم الثلاثاء، تردي الطاقة الكهربائية في المحافظة إلى أسباب عدة، أبرزها أن الخط الرئيس الذي يجهز الانبار بالكهرباء من العاصمة بغداد، خارج عن الخدمة منذ سنوات.

وقال الطرموز لوكالة شفق نيوز، إن "هناك العديد من المشاكل الكبيرة التي تواجه المنظومة الكهربائية في محافظة الانبار، وأولها هو خط (400 kv) الذي ينقل الطاقة الكهربائية من مناطق غرب العاصمة بغداد وتحديدا ابو غريب وصولا إلى الانبار".

وأضاف "هذا هو الخط الأساسي الذي تعتمد عليه المحافظة، وهو مدمر بشكل كامل وعجزت وزارة الكهرباء عن إصلاحه أو المباشرة في تأهيله"، مشيراً إلى أن "صندوق الإعمار أحال إصلاح هذا الخط إلى شركات بائسة وبسببها دخلنا في متاهات، والآن تبنت المحافظة بالاتفاق مع الصندوق إعادة تأهيله ووصلنا إلى مراحل متقدمة من العمل وسيتم افتتاحه في غضون أيام قليلة".

وأشار إلى أن "المشكلة الأخرى هي أن الانبار لم تشهد منذ عام 2003 إنشاء اي محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وليس فيها سوى محطة توليد القادسية، ووحداتها تعمل بوقود الديزل وغير خدمية، كونها تحتاج إلى وقود وآليات لنقله".

وتابع الطرموز، بالقول "المشكلة الثالثة هي انعدام البنى التحتية للطاقة الكهربائية في الانبار، كون احتلال تنظيم داعش للمحافظة تسبب بدمار كافة البنى".

وبين أن "محافظة الانبار وبالتنسيق مع إحدى شركات الإنتاج تبنت مشروع لإنشاء محطة كهرباء عكاز، وتم إنجازها بالكامل بالاعتماد على مادة الغاز، وقامت وزارة النفط بربط أنبوب غاز لتجهيزها حسب شبكة الأنابيب القديمة التي بنيت في السنوات السابقة".

ولفت إلى أن "محطة كهرباء عكاز تعمل الان تجريبياً فقط، بسبب عدم ربطها بشبكة الكهرباء الوطنية، وهذه تعد كارثة كبيرة، كون المحطة جاهزة ولم تربط بالشبكة حتى الآن بسبب عجز وزارة الكهرباء عن ذلك".

وأردف بالقول" هناك أيضاً العديد من المشاكل الأخرى التي أدت إلى سوء تجهيز السكان بالطاقة الكهربائية، ومنها أيضا الدعم الضئيل من توزيع بغداد إلى كهرباء الرمادي".

واستطرد الطرموز، قائلاً "بجهود الحكومة المحلية تم إدخال العديد من المشاريع الخاصة بتأهيل شبكة الطاقة الكهربائية، ولكن المعضلة الأخرى هي قلة تجهيز الانبار بالحصة الوقودية، وأن جهزت بالحصة فهناك ضعف بالتيار الكهربائي وانقطاعات كثيرة".

واختتم بالقول "محافظة الانبار تجهز بـ120 ميغا واط، في حين أنها بحاجة إلى 400 ميغا واط، لذا يجب على وزارة الكهرباء أن يكون لها معيار في تجهيز المحافظات".