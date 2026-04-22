مسؤول في البنك المركزي العراقي يعلق على إيقاف واشنطن إرسال الشحنات النقدية لبغداد

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول في البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، بعدم إصدار أي إخطار بوقف واشنطن أي شحنة نقدية الى البلاد.

وقال المسؤول العراقي، إن "شحنة كان من المتوقع وصولها في نيسان/أبريل لم تصل بعد، وأن وضع شحنة أخرى كان من المتوقع وصولها في أيار/مايو غير واضح".

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية، إن "واشنطن حذرت بغداد عبر القنوات الدبلوماسية من أنها لن تتسامح بعد الآن مع فشل الحكومة في كبح جماح الميليشيات الموالية لإيران، والتي لها تمثيل في البرلمان والحكومة".

وأشار التحذير إلى "هجمات نُسبت إلى فصائل عراقية ضد أهداف أميركية، بما في ذلك الضربات المتكررة على السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية الأميركية في كوردستان العراق، فضلاً عن هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار على السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن وسوريا".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن تعليق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شحنات الدولار إلى العراق، كما جمّدت تمويل برامج تعاون أمني مع الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن وزارة الخزانة الأمريكية منعت مؤخرا نقل شحنة جوية محملة بنحو 500 مليون دولار من الأوراق النقدية، وهي عائدات مبيعات النفط العراقي من حسابات بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى العراق، بسبب مخاوف أمريكية بشأن "الفصائل العراقية.