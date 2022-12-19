مسؤول فرنسي يطمئن على سجناء بلاده في سجن "الحوت" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في ذي قار، يوم الإثنين، بأن القائم بالأعمال الفرنسي في العراق وصل إلى المحافظة في زيارة غير معلنة للاطلاع على واقع حال سجن "الحوت".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "القائم بالأعمال الفرنسي اريك شوفالييه، وصل إلى سجن الناصرية المركزي (الحوت)، جنوبي العراق، في زيارة غير معلنة، للاطمئنان على صحة السجناء الفرنسيين، بعد تقارير وردت للسفارة عن سوء الحالة الصحية لأحدهم".

ويعد سجن الناصرية المركزي "الحوت" مخصصاً للمتهمين بقضايا إرهابية والجرائم الكبرى، وفيه مدانين من عدة جنسيات عربية وأجنبية.