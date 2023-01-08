مسؤول عراقي يطمئن الكويتيين "عقاراتكم محفوظة" والبصرة باتت "عاصمة السياحة الخليجية"

شفق نيوز/ وصف محافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الاحد، المحافظة بأنها باتت عاصمة السياحة للخليجيين بعد افتتاح بطولة خليجي 25، فيما أكد أن عقارات المواطنين الكويتيين في البصرة محفوظة وبإمكانهم استردادها في أي وقت.

وقال العيداني في رد على سؤال للإعلامي الكويتية فجر السعيد، المتواجدة في البصرة حالياً، هو تصريح سابق له قال فيه أن البصرة ستصبح عاصمة السياحة الخليجية "نعم لقد أصبحت البصرة عاصمة السياحة الخليجية والدليل أنك (فجر السعيد) فيها الآن".

وبشأن العقارات والأملاك التي تعود لمواطنين كويتيين في محافظة البصرة، أوضح العيداني "أملاك الكويتيين كلها محفوظة ومؤرشفة الكترونياً والقنصلية الكويتية لديها علم بالموضوع وجميع السندات العقارية موجودة وبإمكان أصحابها استعادتها متى ما شاءوا".

وسبق للمحافظ أسعد العيداني أن أكد في العام 2018 أن جميع أملاك المواطنين والأسر الكويتية محفوظة لهم ولن يستطيع أحد التلاعب بملكيتها، مبدياً ترحيبه بمن يرغب منهم بزيارة المحافظة لتفقد أملاكه.