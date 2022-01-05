مسؤول عراقي يتلقى رشوة 400 ألف دولار لتمرير مشروع كهربائي

شفق نيوز/ أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحقِّ وكيل وزير الكهرباء السابق.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، خلال بيان لها، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديوانيِّ (29)، أفادت بإصدار محكمة جنايات الرصافـة، حكماً بالسجـن (6) سنوات على الـوكيـل السابـق لـوزارة الكـهرباء؛ وذلك لتلقِّيه رشى، مُقابل إحالة مشاريع عائدةٍ لوزارة الكهرباء لشركاتٍ بالباطن، لافتة إلى أنَّ هذه القضيَّة تأتي من ضمن عدَّة قضايا تحقق فيها الهيئة تتعلق بتهمٍ مختلفةٍ منسوبةٍ للمدان.

وتابعت الدائرة أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة التي تُشيرُ تفاصيلها إلى إقدام المُدان على تلقّي رشى ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـأربعمائة ألف دولارٍ من أحد المُتَّهمين الهاربين؛ مقابل تسهيل مهمَّة إحالة عقود تخصُّ الوزارة (مشروع الحلة كربلاء) إلى شركاتٍ بعينها بالباطن، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه بالسجن مُدَّة ست سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّـةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف كانون الأول عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد أربع سنواتٍ بحقِّ المدير العام السابق للدائرة الاقتصاديَّـة في وزارة الكهرباء؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 /ثانياً /1 لسنة 1983)؛ جرَّاء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ عن طريق صكٍّ، فيما أعلنت في الخامس والعشرين من تموز الماضي عن صدور قرار حكم بحق المدان في قضيَّةٍ أخرى يقضي بحبسه مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ عن جريمة الرشوة؛ لتمريره عقداً مقابل أخذ مبلغ (1,350,000,000) مليار دينار.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة الرصافة في بغداد، يوم الأربعاء، حكماً بالسجن ست سنوات على المتهم رعد محسن غازي الحارس (الوكيل السابق لوزارة الكهرباء)، بحسب مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن المحكمة فرضت ايضاً غرامة 10 ملايين دينار عراقي وفق القرار 160لسنة 1983 وذلك لتلقيه رشوة مالية واحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن.