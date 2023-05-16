مسؤول عراقي: السيول الايرانية انقذتنا ورفعت إنتاج القمح

شفق نيوز/ اكد مسؤول محلي في ديالى، يوم الاثنين، ارتفاع إنتاج القمح للموسم الحالي في المناطق الحدودية مع ايران شرقي المحافظة إلى الأضعاف مقارنة بالأعوام الماضية، عازياً سبب ذلك إلى "السيول الإيرانية" المتدفقة.

وقال مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، إن تدفق السيول الايرانية الى مناطق قزانية، (115 كم شرق بعقوبة مركز المحافظة)، بشكل غير مسبوق منذ 2019 رفع إنتاج القمح بنسبة أكثر من 90% وأضاف إلى إنتاج المواسم الماضية"، مرجحا "إنتاج أكثر من 5000 طن قمح خلال الموسم الحالي".

وعد الخزاعي، السيول الايرانية "انقاذا للخطط الشتوية والموقف المائي الحرج شرقي ديالى ما أسهم باحياء عشرات الآلاف من الدوانم الزراعية في قزانية والشريط الحدودي بين قزانية وواسط والحدود الايرانية".

وبين الخزاعي ان السيول الايرانية عوضت شحة وقلة مياه "السح" والآبار التي لا تلبي الحد الادنى من الاحتياجات المائية في قزانية ومناطقها، لافتا إلى أن صحاري قاحلة تحولت الى منابع وفيرة من القمح خلال الموسم الحالي بعد جفاف دام لأكثر من 3 سنوات.

وعانت مناطق شرقي ديالى، (قزانية ومندلي)، من أزمات جفاف خانقة عطلت الخطط الزراعية سببت أزمات متفاقمة بماء الشرب واحتياجات الإرواء الأساسية طيلة الأعوام الثلاث الماضية بسبب انعدام الأمطار وانقطاع السيول المتدفقة من الحدود الايرانية لحاجة الجانب الإيراني للمياه في المناطق الغربية المحاذية لديالى.