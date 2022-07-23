مسؤول طبي يضع 3 أسباب للكوليرا: العراق موبوء بالمرض

شفق نيوز/ وضع مدير مدينة مرجان الطبية في محافظة بابل فاضل السلطاني، يوم السبت، 3 أسباب لوباء الكوليرا الذي أخذ يتفشى في العراق.

وقال السلطاني لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بلد موبوء بالكوليرا، ففي كل فترة تظهر لدينا حالات إصابة بالمرض، ومؤخرا ارتفعت حالات الإصابة بسبب شح المياه وسوء استخدام الصرف الصحي وعدم وجود رقابة صحية على مشاريع المياه".

وأوضح، أن "مرض الكوليرا، هو إسهال مائي يصاحبه جفاف وأحيانا القيء، والإسهال يكون سريعاً و على شكل ماء الأرز، ويشعر المريض بالإعياء والتعب والنحول والصداع، لكن بلا حرارة أو ألم في البطن".

وتابع السلطاني، "فاذا كان لدى المريض هذه المؤشرات وخاصة الإسهال المائي وليس الدموي، فعليه مراجعة المؤسسات والمراكز الصحية لتلقي العلاج، الذي يكون باعطاء السوائل اللازمة والمغذيات".

وأشار، إلى أن "محافظة بابل سجلت إصابة أو إصابتين بالكوليرا لغاية الآن، وهناك استعداد صحي لمواجهة المرض من خلال توفير الاحتياجات اللازمة وفتح ردهات خاصة بالإسهال داخل المستشفيات".