مسؤول شكبي يشكو ظلم سهل نينوى في المشاريع والموازنات

شفق نيوز/ اتهم عضو مجلس نينوى محمد عارف الشكبي، يوم السبت، الحكومات المحلية السابقة في المحافظة، بتهميش مناطق سهل نينوى في التخصيصات المالية والمشاريع.

وقال الشبكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومات المحلية السابقة همشت سهل نينوى في المشاريع، وأن الدليل على الظلم هو وجود 12 مشروعا في الوقت الحالي ضمن المشاريع المستمرة في سهل نينوى من أصل 512 مشروعاً في عموم المحافظة".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، قبل نحو شهرين، إطلاق حزمة مشاريع في قضاء سنجار ومنطقة سهل نينوى، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضمن جهود الحكومة المحلية لإعادة الاستقرار والإعمار في سنجار ومنطقة سهل نينوى.

وقال الدخيل إن حزمة المشاريع الجديدة تتضمن 91 مشروعا ستوزع على قضاء سنجار وناحية زمار ومناطق سهل نينوى"، مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع سينطلق قريبا، مشيراً إلى أن المشاريع الواردة في الحزمة تشمل قطاعات البلديات والصحة والتربية والكهرباء والتطوير الريفي.