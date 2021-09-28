مسؤول حكومي: 13 مليون طن من الانقاض تعرقل جهود رفع المتفجرات في الموصل

شفق نيوز/ كشف وكيل وزير الصحة لشؤون البيئة، جاسم الفلاحي، يوم الثلاثاء، ان حجم الانقاض التي خلفتها عمليات تحرير مدينة الموصل يتجاوز 13 مليون طن في الجانب الايمن من المدينة فقط.

وقال الفلاحي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة الموصل، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "هذه الانقاض من اهم العقبات التي تواجه جهود رفع الالغام وتطهير المناطق التي دارت فيها رحى الحرب".

واشار الى ان "هناك خطط واضحة لدينا من اجل تطهير نينوى من المخلفات الحربية لكن ينقصنا الدعم المادي وهو الفيصل بيننا وبين تكثيف الجهود"، مضيفا "نعمل بجد مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن من اجل تقليل مخاطر المخلفات الحربية وتطهير اكبر مساحة ممكنة من الاراضي".

وبشأن الوقت الذي تستغرقه عملية تطهير نينوى من المخلفات الحربية والالغام، قال "هذا امر غير معلوم لان ذلك يعتمد على التمويل المالي وحاليا الاعتماد الاكبر يتركز على دائرة شؤون الالغام والمنظمات الدولية بالاضافة الى الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الهندسة العسكرية في قيادات العمليات والفرق والتي ترفع بشكل يومي هذه المخلفات والالغام والعبوات الناسفة".

وبين الفلاحي بالقول "زيارتنا اليوم الى نينوى هي لاطلاع المحافظة على خططنا المستقبلية وتنسيق الجهود بشأن رفع المخلفات الحربية والعبوات الناسفة والالغام وتطهير المزيد من المناطق".

وختم وكيل الوزارة بالقول "السنوات الماضية شهدت رفع كميات كبيرة وتطهير مساحات كبيرة لكن ما نزال بحاجة الى جهود كبيرة في هذا المجال".

وتشهد مدينة الموصل ومناطق اخرى في محافظة نينوى حوادث انفجار عبوات ناسفة او مخلفات حربية يسقط ضحيتها المدنيين واغلبهم من الاطفال.