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مسؤول حكومي يوضح حقيقة انفجار أنبوب نفطي في صلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-02T09:32:19+0000
مسؤول حكومي يوضح حقيقة انفجار أنبوب نفطي في صلاح الدين

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي يوم السبت، ان حادثة انفجار أنبوب نفطي في احد قرى ناحية مكحول شمال غربي صلاح الدين حادث عرضي ولا وجود لاي استهداف او عمل تخريبي.

وقال مدير ناحية مكحول رسول جاسم لوكالة شفق نيوز؛ انه بحسب مديرية شبكة أنابيب النفط في صلاح الدين فإن المديرية أجرت عملية اختبار لأنبوب نفطي قديم ومتهالك يعود لأكثر من 30 عاما في قرية (الشيخ علي) جنوبي ناحية مكحول ما تسبب بانفجار الأنبوب لعدم صلاحيته للعمل"

 وتابع" ان مديرية شبكة الأنابيب حددت الخلل وشرعت باصلاحه ليعود للخدمة نافيا تعرض الانبوب أي استهداف او عمل تخريبي وان خطوط النفط مؤمنة وتحت السيطرة"

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنبوب نفط منفجر يتدفق منه النفط الخام في اطراف ناحية مكحول وسط تأويلات مبهمة وغير دقيقة.

وتقع ناحية مكحول قرب مدينة الشرقاط شمال مدينة بيجي شمالي صلاح الدين ، وهي تلي بيجي في أهميتها والتابع كلاهما إلى محافظة صلاح الدين ويمر نهر دجلة خلال قضاء الشرقاط ويقسمها إلى نصفين، وتوجد على ضفافه الكثير من المزارع لأهالي المنطقة، وتعد المنطقة مركزا لمدينة آشور التاريخية.

وتقع على بُعد (115 كم) جنوب محافظة نينوى، وعلى بعد (125 كم) شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وعلى بعد (135 كم) غرب محافظة كركوك.

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