مسؤول حكومي يطالب بالتصدي لتظاهرات "المصالح المشبوهة"

شفق نيوز/ طالب قائممقام قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى حاتم عبد جواد، يوم الثلاثاء، السلطات الحكومية المختصة بالتصدي لما اسماها "تظاهرات المصالح المشبوهة"والتي تنطلق لما وصفها بـ"دوافع ومنافع شخصية".

وقال عبد جواد لوكالة شفق نيوز، إن بعض الأشخاص من أصحاب المصالح الضيقة روجوا للفتن عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد إدارة القضاء، وإطلاق تهم وافتراءات باطلة حيال الضوابط القانونية والمهنية في منح إجازات النفط وموافقات حفر الآبار وغيرها من المصالح الحياتية".

وبين عبد جواد، أن إدارته "حجبت بعض إجازات منح النفط للمخابز لعدم وجودها على أرض الواقع، ما دفع البعض وقسما منهم مطلوب بمذكرات قبض قضائية إلى الترويج لأكاذيب لتأجيج الشارع المحلي والدعوة لتظاهرات لا مسوغ لها من أي باب أو جانب".

وأضاف، أن "إدارة المقدادية تعمل بالضوابط والإجراءات القانونية والخدمية بعيدا عن أي تأثيرات او ضغوطات في عموم مجالات القضاء"، مطالبا الحكومة المحلية والسلطات الأمنية "بردع مروجي الفتن حفاظا على الاستقرار الاجتماعي في المقدادية وتفادي مشاكل تزيد من معاناة المواطن".

والمقدادية، (وتسمى بالكوردية والفارسية: شهربان)، وهي مدينة عراقية تقع ضمن محافظة ديالى، وثاني أكبر قضاء في ديالى بعد مركز المحافظة. سميت بهذا الاسم نسبة إلى الولي الصوفي المقداد بن محمد الرفاعي المدفون في محيط القضاء

وتبعد حوالي 90 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة بغداد و40 كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وتمتد المقدادية على أرض زراعية خصبة تزيد مساحتها على 200 ألف دونم وتشتهر بالبساتين وخاصة في زراعة النخيل والرمان والبرتقال.