مسؤول حكومي يرجح تأخر صرف رواتب المتقاعدين اليوم

شفق نيوز/ رجح مصدر مسؤول في وزارة المالية، يوم الخميس، تأخر صرف رواتب المتقاعدين بسبب إضراب موظفي الوزارة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "من المرجح تأخر صرف رواتب المتقاعدين والمقرر انطلاقها هذا اليوم بسبب إقدام موظفي المالية على الإضراب الشامل عن العمل في الوزارة مطالبين بإلغاء إيقاف الحوافز".

ويتظاهر العشرات من موظفي وزارة المالية العراقية لليوم الثاني تواليا، في مقر الوزارة وسط بغداد، للمطالبة بما يصفوه "حقوقهم بالحوافز"، مطالبين بإلغاء قرار حكومي يقضي بإلغاء حوافزهم لغرض مساواتهم مع أقرانهم في الوزارات الاخرى.

وقرر موظفو المالية الإضراب عن العمل وهددوا بالتصعيد و"شل الحركة المالية في البلد"، في وقت هددت الوزيرة طيف سامي باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتعطيلهم العمل، وطالبتهم بتقديم شكاواهم بالطرق الرسمية.

وجرت العادة في العراق منذ العام 2003، ووفق القرارات الحكومية بأن يتسلم موظفو الوزارات السيادية سيما وزارتي (المالية والنفط)، رواتب ومخصصات مالية تتجاوز في كثير من الأحيان ضعف ما يستلمه موظفي الوزارات الأخرى.