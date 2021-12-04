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مسؤول حكومي يدعو لتسريع إعادة نازحي المجازر الدموية في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-04T07:50:07+0000
مسؤول حكومي يدعو لتسريع إعادة نازحي المجازر الدموية في ديالى

شفق نيوز/ دعا مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، الجهات المعنية إلى تسريع وحسم إعادة نازحي المجازر الدموية في قضاء المقدادية الى مناطق سكناهم.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "٣٣٠ أسرة نازحة من قرى جنوبي المقدادية والتي شهدت مجازر دموية نهاية شهر تشرين الاول الماضي، تقطن حالياً في المساجد ودور اقربائها ومعارفها في أحياء بعقوبة في ظروف معيشية صعبة بالرغم من المنح المالية الحكومية ومساعدات المنظمات الإنسانية والأهالي في بعقوبة الذين قدموا كل ما يستطيعون لإغاثة النازحين".

ولفت إلى أن "الظروف الأمنية والاجتماعية ما زالت غير مهيئة لعودة نازحي قرى المقدادية في ظل المخاوف التي تعيق عودتهم".

وشدد الحيالي على "ضرورة حسم ملف نازحي المقدادية من قبل جميع الجهات المعنية وتسريع عودتهم إلى مناطقهم وممارسة نشاطهم المعيشي وعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة إلى جانب التداعيات السلبية الأخرى جراء تأخر عودتهم".

ونزحت مئات الأسر اواخر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي من قرى جنوبي المقدادية "نهر الامام، والميثاق، وشوك الريم" بعد مجزرتين  طالتا قرى الرشاد ونهر الإمام وما تلاها من ردود أفعال انتقامية ما خلف أكثر من ٤٠ ضحية ومصاب.

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