مسؤول حكومي يتهم المتظاهرين بالتسبب بأزمة الوقود في الناصرية

شفق نيوز/ حذر مدير المنتوجات النفطية في محافظة ذي قار، علي حسين، اليوم الاثنين، من أزمة كبيرة تضرب المحافظة بدأت تتفاقم خلال الساعات الماضية، فيما ألقى اللوم بالتسبب بهذه الأزمة على المحتجين.

وكان مصدر محلي في محافظة ذي قار، قد أفاد في وقت سابق من يوم الاثنين، بنفاد تام لمخزون مادتي البنزين والكاز في مستودعات الناصرية.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة البنزين والگاز في المحافظة لم تكن بسبب المنتوجات النفطية، وإنما كانت بسبب قيام المحتجين من الخريجين بإغلاق مصفى المحافظة منذ أربعة أيام وعدم السماح للصهاريج بالتحميل من المستودع".

وبين، أن "محطات الوقود بالمحافظة بدأ خزين البانزين والگاز لديها بالنفاذ، وأن الأمر بدأت بوادره اليوم من خلال الزحام الشديد على غالبية المحطات بسبب تعزيل الرئيسية منها وخاصة الحكومية".

وتوقع حسين أن "تتفاقم أزمة البنزين في المحافظة خلال الساعات المقبلة، إذا لم توجد حلول لهذا الأمر بشكل عاجل".

وتابع، أن " إجراءات فك هذه الازمة تقع على عاتق الحكومة المحلية في المحافظة والمركزية "، لافتا إلى أن" هناك إجراءات ستتخذها شركته وتتمثل ربما بدعم المحطات الأهلية من خلال التسوق لهم من خارج الناصرية".