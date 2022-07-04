مسؤول حكومي: منفذ مندلي لم يستعد عافيته منذ جائحة كورونا

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، ان منفذ مندلي الحدودي لم يستعد عافيته التجارية حتى الآن بسبب جائحة كورونا وأسباب متعددة اخرى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، ان "منفذ مندلي يستقبل يومياً من 100 الى 150 شاحنة قادمة من إيران محملة ببضائع محدودة لكن دون تحقيق أي مردودات اقتصادية ومعيشية لأبناء الناحية سواء تشغيل الايدي العاملة او أي نشاط ونفع اقتصادي آخر".

وأوضح الخزاعي، أن "المنفذ يخضع لسيطرة هيئة المنافذ الحدودية وقوات من قيادة عمليات ديالى ويعمل وفقاً للضوابط والسياقات المعتمدة في المنافذ الحدودية، إلا أن ناحية مندلي تترقب إنعاش المنفذ تجارياً بمشاريع وابواب تدعم اقتصاد الناحية وتعالج جانباً كبيراً من أزمة البطالة".

وبسبب جائحة كورونا أغلقت الحكومة العراقية منفذ مندلي في عام 2020 لأشهر معدودة وأعادت فتحه تدريجياً بإدارة قوات خاصة من بغداد.

وشهد المنفذ صراعات بين قوى متنفذة خلال العام الماضي الا ان الحكومة اتخذت إجراءات صارمة حدت من الخروق والتجاوزات القانونية في محيط المنفذ.

وتضم محافظة ديالى منفذين حدوديين للتبادل التجاري مع ايران، الاول في المنذرية شرقي خانقين، والثاني شرقي ناحية مندلي 95 كم شرق بعقوبة.