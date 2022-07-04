سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول حكومي: منفذ مندلي لم يستعد عافيته منذ جائحة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-04T07:56:14+0000
مسؤول حكومي: منفذ مندلي لم يستعد عافيته منذ جائحة كورونا

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاثنين، ان منفذ مندلي الحدودي لم يستعد عافيته التجارية حتى الآن بسبب جائحة كورونا وأسباب متعددة اخرى.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، ان "منفذ مندلي يستقبل يومياً من 100 الى 150 شاحنة قادمة من إيران محملة ببضائع محدودة لكن دون تحقيق أي مردودات اقتصادية ومعيشية لأبناء الناحية سواء تشغيل الايدي العاملة او أي نشاط ونفع اقتصادي آخر".

وأوضح الخزاعي، أن "المنفذ يخضع لسيطرة هيئة المنافذ الحدودية وقوات من قيادة عمليات ديالى ويعمل وفقاً للضوابط والسياقات المعتمدة في المنافذ الحدودية، إلا أن ناحية مندلي تترقب إنعاش المنفذ تجارياً بمشاريع وابواب تدعم اقتصاد الناحية وتعالج جانباً كبيراً من أزمة البطالة".

وبسبب جائحة كورونا أغلقت الحكومة العراقية منفذ مندلي في عام 2020 لأشهر معدودة وأعادت فتحه تدريجياً بإدارة قوات  خاصة من بغداد.

وشهد المنفذ صراعات بين قوى متنفذة خلال العام الماضي الا ان الحكومة اتخذت إجراءات صارمة حدت من الخروق والتجاوزات القانونية في محيط المنفذ.

وتضم محافظة ديالى منفذين حدوديين للتبادل التجاري مع ايران، الاول في المنذرية شرقي خانقين، والثاني شرقي ناحية مندلي 95 كم شرق بعقوبة.

related

مصدر يكشف حقيقة إغلاق منفذ حدودي بين العراق وإيران

Date: 2021-05-13 11:48:24
مصدر يكشف حقيقة إغلاق منفذ حدودي بين العراق وإيران

منفذ مندلي يمنع عشرات الشاحنات الايرانية من دخول العراق

Date: 2021-11-20 11:15:08
منفذ مندلي يمنع عشرات الشاحنات الايرانية من دخول العراق

كورونا ينهي حياة مسؤول محلي في ديالى

Date: 2021-03-16 14:42:40
كورونا ينهي حياة مسؤول محلي في ديالى

في ديالى.. نائب يعزو تصاعد هجمات (داعش) إلى تهميش دور المواطن

Date: 2022-05-06 15:37:32
في ديالى.. نائب يعزو تصاعد هجمات (داعش) إلى تهميش دور المواطن

تسجيل اصابة جديدة بكورونا في ميسان و حالة وفاة ثانية في ديالى

Date: 2020-03-29 12:01:48
تسجيل اصابة جديدة بكورونا في ميسان و حالة وفاة ثانية في ديالى

مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

Date: 2021-09-27 06:27:37
مصرع وإصابة 7 مدنيين على طريق الموت بين ديالى وكركوك

ديالى تمدد اغلاق طريق يربطها بإقليم كوردستان

Date: 2020-07-01 16:30:12
ديالى تمدد اغلاق طريق يربطها بإقليم كوردستان

ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة

Date: 2021-04-06 11:00:23
ديالى تؤشر اقبالاً ضعيفا على لقاحات كورونا وتحذر من مرحلة وبائية صعبة