مسؤول حكومي: ثلث مياه الشرب يبتلعها المتجاوزون والإجراءات الرادعة ضعيفة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ماء ديالى، اليوم الخميس، أن أكثر من ثلث مياه الشرب تبتلعها تجاوزات المزارعين وأصحاب المصالح الأخرى، مشيرة إلى "ضعف" حملات رفع التجاوزات والإجراءات الرادعة.

وقال مدير ماء ديالى مرتضى جاسم المكدمي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الدائرة وعبر السنوات الطويلة الماضية أمّنت مياه الشرب لغالبية مناطق ديالى رغم العراقيل والمشاكل الجسيمة إلا أن قلة الوعي لدى البعض، وتراخي إجراءات ردع المتجاوزين على شبكات ماء الشرب ضعيفة ولم تحقق أي نتائج ملموسة"، مبينا أن "أكثر من ثلث مياه الشرب تبتلعها تجاوزات المزارعين وأصحاب المصالح الأخرى".

وأضاف المكدمي" قدمنا احصائيات متكاملة بأعداد المتجاوزين في عموم الوحدات الإدارية الا أن السلطات المختصة رغم حملاتها لرفع التجاوزات الا أنها لم تحقق نتائج ملموسة ما سبب هدر ماء الشرب وتحويل قسما كبيرا منها للأغراض الزراعية والمصالح الشخصية للبعض".

وحذر المكدمي من "اتساع دائرة التجاوز على شبكات ماء الشرب مع التوسع السكاني المضطرد وزيادة الأحياء السكنية بعد تجريف الأراضي الزراعية والبساتين وتحويلها الى قطع سكنية دون أي تخطيط خدمي واغلبها بعيدة عن شبكات ماء الشرب العاملة في المحافظة".

ودعا مدير ماء ديالى السلطات المختصة الى "حملات رادعة لإزالة التجاوزات على شبكات ماء الشرب والجداول والأنهار المغذية لمحطات التصفية" مشيرا الى ان "التجاوزات على الأنهر والجداول الأروائي عطلت الكثير من محطات ومجمعات ماء الشرب لعدم وصول المياه الخام إليها".

وتعاني ديالى من تفاقم ازمة ماء الشرب خلال الصيف الحالي لانعدام الايرادات المائية ونفاذ الخزين المائي في بحيرة حمرين وانحسار مناسيب جميع الانهر والجداول المغذية لمحطات مياه الشرب.