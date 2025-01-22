مسؤول: تظاهرات العدادين المطالبين بالتعيين أُستُغلت سياسيا

شفق نيوز/ أكد مسؤول في التعداد العام للسكان بمحافظة البصرة، يوم الأربعاء، أن تظاهرات الخريجين العدادين المطالبين بالتعيين، قد استغلت من جهات سياسية.

وقال مسؤول الدعم الفني في التعداد محمد السعدون، لوكالة شفق نيوز، إن "البعض تاجر بالخريجين الذين عملوا كعدادين و تظاهروا مؤخراً، وانضم لهم أعداد كبيرة ليس لهم أي صلة بالتعداد، وكما قيل قديما من تعجّل الشيء قبل أوانه عُقب بحرمانه".

وأضاف أنه "أخشى أن يكونوا قد اثروا على الجميع، وقد حذرنا سابقا من هذه المجموعات التي تحمل أهداف سياسية وتتخذ من بعض المطالب غطاء"، مطالبا الباحثين بـ"إفشال من خرج معهم من مجموعات أخر ومقاطعتهم وألاّ يسمحوا لمن لم يشترك بالتعداد بمصادرة جهودهم".

وكان الباحثون المشاركون في التعداد السكاني، تظاهروا في محافظة البصرة يوم أمس، وطالبوا بتعيينهم ومنحهم قطع أراضٍ، مؤكدين أن الوعود التي تلقوها لم تتحقق، وما صرف لهم هو المكافأة فقط وقدرها 250 ألف دينار.