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مسؤول ايراني يقترح تقصير رحلة الأربعين ويدعو رعاياه للبقاء بكربلاء ليلة واحدة: العراق ليس مقصراً

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-09T17:40:35+0000
مسؤول ايراني يقترح تقصير رحلة الأربعين ويدعو رعاياه للبقاء بكربلاء ليلة واحدة: العراق ليس مقصراً

شفق نيوز/ اقترح مسؤول إيراني، يوم الجمعة، تقصير مدة رحلة زيارة الأربعين ودعا رعاياه الى البقاء في كربلاء ليلة واحدة فقط بعد امتلاء الاماكن المقدسة في العراق بالزوار.

يأتي ذلك بعد إعلان لجنة الأربعين المركزية في إيران صباح اليوم الجمعة، إغلاق جميع الطرق الحدودية المؤدية إلى العراق لشدة الازدحام وشح الخدمات لزوار الأربعين.

وقال غلام رضا اباذري من الملحق الثقافي للجمهوریة الاسلامیة في بغداد، "لا ينبغي أن ننسب الضعف إلى العراق..فقد أحضر كل ما لديه".

وأضاف، أن "عدد الزوار مرتفع جدا والطقس حار والمدن المقدسة ممتلئة، لنتساعد في تقصير مدة رحلة الاربعین ( 4-5 أيام كحد أقصى) لتكون مدة الاقامة في كربلاء ليلة واحدة وثم العودة الى الجمهورية الاسلامية بأسرع وقت".

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