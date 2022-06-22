مسؤول انباري لبغداد: امنحونا كهرباء ساعتين لملء خزانات مياه الفلوجة 

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، 60 كم غرب العاصمة العراقية بغداد، عن سوء تجهيز الطاقة الكهربائية الحكومية والأهلية بسبب نقص "زيت الغاز" المجهز الخاص لهذه المولدات، وفيما لفت إلى تردي خدمة ضخ المياه للمواطنين بسبب النقص الكهربائي، اتهم بغداد بسوء التجهيز وعدم القدرة على ملء خزانات المياه في القضاء.

وتواصلت وكالة شفق نيوز، مع قائممقام قضاء الفلوجة جمعة المحمدي، لنقل معاناة الفلوجيين، وامكانية معالجة الازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، وأكد بأن "العمل متواصل على معالجة تذبذب تجهيز الكهرباء، خاصة من قبل المولدات الأهلية"، مبيناً أنه "تم تشخيص المشكلة، وتبين أن زيت الغاز المجهز لأصحاب المولدات، لا يكفي لتشغيل المولدات سوى لبضع ساعات".

وأشار، إلى أن "العديد من اصحاب المولدات، عملوا على استغلال الازمة، من خلال بيع حصصهم من زيت الغاز المجهز لهم"، لافتا إلى أن "سعر لتر زيت الغاز ارتفع من ٥٠٠ دينار للتر، ليصبح بسعر ٩٠٠ دينار، وسنقوم بالاتصال بالجهات المعنية لمضاعفة كمية الغاز وننتظر تسعيرة المحافظة لمعالجة الأزمة".

وبشأن أزمة المياه، قال المحمدي، إن "سوء الخدمة مرتبطة بتراجع الطاقة الكهربائية، لذا نحتاج كهرباء مستمرة لساعتين أو ثلاث حتى تمتلئ الأنابيب وتصل الاحياء السكنية، وهذا ما لا يتحقق بسبب تردي الكهرباء"، مبيناً أن "تردي خدمة الكهرباء الوطنية، هو بسبب خلل من بغداد وليس من الأنبار".

ولا تزيد مجموع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية للسكان عن سبع ساعات في اليوم الواحد، ما ادى الى ارتفاع سعر أمبير الكهرباء المجهزة من قبل المولدات الاهلية، التي عبر اصحابها عن غضبهم نتيجة عدم تزويدهم بمادة زيت الغاز، فضلاً على تحديد سعر الامبير من قبل الحكومة المحلية، بسعر لا يسد حجم المبالغ المصروفة من قبلهم، لشراء زيت الغاز من السوق السوداء، ما دفعهم لقطع الكهرباء لساعات عدة.