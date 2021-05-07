مسيرات احتجاجية في العراق استذكاراً ليوم القدس العالمي (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة بعقوبة يوم الجمعة، مسيرات احتجاجية لإحياء يوم القدس العالمي في "الجمعة الاخيرة من شهر رمضان" وسط تشديد وإجراءات أمنية محكمة لمنع وقوع أي حوادث أو خروق.

وقال مسؤول فرع ديالى وكالةً زياد خليفة التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم العالمي يوما يختزل كل الايام وكل المعاني ليكون للقدس يوما عالميا لما للقضية الفلسطينية من أهمية محورية في أبعادها التاريخية والجغرافية والإنسانية والعقائدية وما تواجهه من تحديات ومشاريع التطبيع التي تهدف إلى إنهائها وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق استعادة أرضهم المغتصبة من الكيان الصهيوني المحتل".

واعتبر التميمي، "قضايا الامة العربية المصيرية مدعاة للوحدة وتقوية عزيمة الشعب الفلسطيني والقوى الخيرة في تحرير القدس وانهاء الممارسات والانتهاكات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني"، مبينا أن القضية الفلسطينية إسلامية وانسانية والدفاع عنها واجب شرعي على جميع الاحرار والمسلمين في العالم".

بدوره، أشار أحد منظمي المسيرة، ورئيس اتحاد علماء المسلمين بديالى، جبار المعموري إلى أن "يوم القدس العالمي تقليد سنوي يحييه المسلمون للتنديد بسياسات اسرائيل وحلفائها ضد ارض فلسطين وسياسات الاستكبار العالمي وابرزها الولايات المتحدة الامريكية"، لافتا إلى أن "يوم القدس هذا العام له خصوصية عن الأعوام الماضية نتيجة للمشاركة الجماهيرية الواسعة من قبل جميع المكونات والمذاهب وفصائل الحشد الشعبي".

وأضاف المعموري، أن "جماهير ومكونات ديالى اليوم خرجت تندد بممارسات الدواعش وما ارتكبوه من جرائم وانتهاكات ضد الانسانية والمعايير الازدواجية لبعض الدولة التي أباحت لداعش تنفيذ مخططات إجرامية دفع ثمنها الشعوب الإسلامية".

وأنهى حديثه بالقول "هذه المسيرات لن تتوقف وقضيتها واحدة هي هيبة السيادة وخروج القوات الأمريكية من جميع الأراضي العراقية ولا مبرر لوجودها في أي بقعة من المحافظات".

ويوم القدس هو حدث سنوي يعارض "احتلال" إسرائيل للقدس ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة لاسرائيل في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، وهو يعقد كل سنة في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.