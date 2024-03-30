مسيحيو كركوك يحيون ليل المحافظة بإقامة صلوات وقدّاس عيد الفصح

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون في كركوك، يوم السبت، بعيد الفصح "عيد القيامة"، ونظموا قدّاسات أقيمت بعدد من كنائس المحافظة.

وقال احد المسيحيين المحتفلين ويدعى نينوس صليوا لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من المصلين أقاموا صلاة عيد الفصح واقتصر القداس على أداء الصلوات والدعاء بالسلام والعيش بأمن وأمان".

وتابع: "رسالتنا من خلال هذا العيد هي رسالة إحلال السلام في ربوع العراق والعالم، وهذا العيد يختلف عن الاعياد السابقة بحجم المشاركة الكبير للمسيحيين فيه سواء من داخل او خارج العراق، يشجعهم على ذلك تحسن الأوضاع في عموم العراق وكركوك".

وقالت المسيحية انعام سامر لوكالة شفق نيوز، إن "أماني العيد وتهانيه لم تخرج عن نطاق المألوف، وفي مقدمتها إحلال السلام وزيادة تكاتف أبنائه، ونتمنى ان يحمل هذا العيد الامن والسلام الى ربوع العراق كافة ويزيد من تآلف ابنائه، وعيدنا هذا هو لكل العراقيين بجميع مكوناتهم، وليس للمسيحيين فقط".

وتابعت أنه "نتمنى ايضا ان يعود المغتربون الى العراق، وان تتوفر الخدمات بالكامل للمواطنين".

عيد القيامة وكما يعرف بأسمائه العديدة واشهرها عيد الفصح وهو العيد الكبير عند جميع الطوائف المسيحية وأعظمها.

وفي هذا العيد يحتفل المسيحيون بقيامة المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث من بعد صلبه وموته، وبهذا العيد ينتهي الصوم الأربعيني في الديانة المسيحية.