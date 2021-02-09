مسيحيو سهل نينوى يوجهون طلباً "خاصاً" لبابا الفاتيكان

شفق نيوز/ دعا سكان سهل نينوى، يوم الثلاثاء، البابا فرنسيس بزيارة مناطقهم خلال زيارته للعراق في الشهر المقبل، مؤكدين على أهمية تضمين مناطقهم ضمن برنامج الزيارة.

وقال شمعون كوركيس، من اهالي ناحية تلسقف شمالي نينوى، لوكالة شفق نيوز، ان الزيارة "مهمة للمسيحيين وكان من المفروض ان يزور البابا تلسقف كون جميع ساكنيها من المسيحيين ومناطق تلسقف وباطنايا والقوش مهمة جدا ونتمنى ان تشمل بزيارة البابا".

فيما أكد الأب كرم نجيب، كاهن كنيسة ماركوركيس في تلسقف بناحية القوش، لشفق نيوز، ان زيارة البابا للعراق تحمل في طياتها معاني السلام والخير لجميع اطياف الشعب العراقي والاديان فيه وليس للمسيحيين فقط.

وأضاف أن البابا سيزور المرجع الشيعي علي السيستاني وسيلتقي وشخصيات دينية وسياسية، مشيرا الى ان كنيسة ماركوركيس بتلسقف تهيئ المسيحيين لبيان اهمية حضور قداس البابا في الذي سيقام في اربيل.

وكانت الفاتيكان قد اعلنت في وقت سابق برنامج زيارة البابا للعراق بزيارة العاصمة بغداد يوم الخامس من اذار المقبل كما سيزور مدينة النجف ومدينة اور الاثرية واربيل والموصل وقرقوش.

ويوم أمس الاثنين، كشفت كتلة بابليون المسيحية في مجلس النواب العراقي، منهاج زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

وبحسب المنهاج الذي ورد لوكالة شفق نيوز؛ فإن البابا فرنسيس يغادر روما صباح الجمعة الخامس من شهر آذار المقبل، ليصل بعد الظهر بنفس التاريخ إلى مطار بغداد الدولي، إذ سيتم فيه الاستقبال الرسمي.

كما ورد في المنهاج أن البابا سيلتقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قاعة الشرف في مطار بغداد الدولي، وينتقل بعدها إلى القصر الرئاسي حيث ستقام مراسم الترحيب، وبعدها يقوم بزيارة رسميّة إلى رئيس الجمهورية.

وسيلتقي بابا الفاتيكان السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي، ليتوجه بعدها إلى كاتدرائيّة "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، منهيا بهذه الزيارة يومه الأول في العراق.

ويتوجه البابا فرنسيس يوم السبت إلى محافظة النجف حيث سيلتقي سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، ليتوجّه بعدها إلى مدينة أور الأثريّة.

كما يحتفل عصر السبت بالقداس في كاتدرائيّة "ماريوسف" للكلدان في بغداد، ليتوجه يوم الأحد إلى إربيل وبعدها إلى الموصل حيث سيتوقف في "حوش البيعة" للصلاة على راحة نفس ضحايا الحرب، ثم ينتقل إلى كنيسة "الطاهرة" الكبرى في قره قوش، ويعود إلى إربيل حيث سيحتفل عصر الأحد بالقداس في ملعب "فرانسو حريري".

أما يوم الاثنين، فيتوجه البابا إلى مطار بغداد الدولي حيث ستتمُّ مراسم الوداع الرسمي، وفقا لمنهاج وزعته بابليون؛ الكتلة المسيحية في مجلس النواب العراقي.