مسيحيو العراق يصلّون لأجل شفاء البابا

شفق نيوز/ خصص مسيحيون في العراق قداديس للصلاة من أجل شفاء البابا فرنسيس، الذي يتلقى العلاج في المستشفى إثر إصابته بالتهاب رئوي.

وقال رئيس أساقفة الموصل في العراق، بنديكتوس يونان حنو: "أعلنّا اليوم في 12 كنيسة تابعة للأبرشية رفع الصلاة على نية وسلامة أبينا البابا، وستستمر القداديس على نيته يوميا طيلة هذا الأسبوع".

كما ذكر الأستاذ في جامعة الحمدانية والمتحدر من بلدة قرقوش في محافظة نينوى، عدنان هادي، لفرانس برس: "طالما كان البابا داعما للشعب العراقي في كل المواقف التي مرّ بها، فأقلّ ما يمكن أن نفعله هو التعبير عن تضامننا ومحبتنا وتقديرنا لهذا الشخص العظيم والكبير".

وأمس الأحد، دعا البابا فرنسيس، الذي يرقد حاليا في مستشفى بروما جراء إصابته بالتهاب رئوي أثر على كلتا الرئتين، أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم الذين يبلغ عددهم 1.4 مليار شخص، إلى الصلاة من أجله حيث يواصل تعافيه.

وأعرب البابا (88 عاما)، في رسالة مكتوبة تم نشرها، أمس الأحد، عن امتنانه العميق للدعم الكبير الذي تلقاه.

ويعاني البابا من مشاكل في الجهاز التنفسي منذ فترة ما قبل أعياد الميلاد.

وفي المستشفى، شخص الأطباء إصابته بالتهاب رئوي أثر على كلتا رئتيه، ووصفوا حالته بأنها "حرجة".

وفي مثل هذا العمر المتقدم، يعتبر الالتهاب الرئوي خطيرا للغاية.