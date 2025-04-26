أمسية "مقام عراقي" في قشلة كركوك (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة كركوك، مساء يوم السبت، إقامة أمسية للمقام العراقي، بهدف إحياء التراث، وذلك في مبنى القشلة بالمحافظة.

وقال قائد الفرقة الموسيقية أحمد فائق، لوكالة شفق نيوز، إن "الأمسية شملت أداء أغانٍ عربية وكوردية وتركمانية، وهي تمثل هوية كركوك المتنوعة والغنية بثقافاتها".

وأضاف أن "الفرقة تُعد واحدة من الفرق المتميزة على مستوى العراق، وقد شاركت في العديد من المهرجانات الفنية داخل وخارج المحافظة، مما أسهم في تعزيز حضور المقام العراقي في المحافل الثقافية".

وأكد فائق أن "مدينة كركوك تزخر بالعديد من أصحاب المقامات المختلفة، وهو ما يعكس غنى المدينة بالتنوع الفني والثقافي الذي يُعد جزءًا من تراثها الأصيل".

وقد نظم هذه الأمسية، بيت المقام في كركوك، بحضور عازفين وجمهور من مختلف الشرائح، حيث كانت الدعوة عامة، بهدف دعم هذه الفعاليات للحفاظ على الهوية الثقافية والموسيقية للمدينة.

وشهدت العاصمة بغداد، مساء أمس الجمعة، إقامة عزف موسيقي إحياء لـ"المقام العراقي" وسط حضور واسع.

وحمل الحفل عنوان "ليلة المقام العراق"، وقد أقامته وزارة الثقافة وبالتعاون مع معهد الدراسات الموسيقة، بهدف الاحتفاء بالمقام العراقي الذي اندثر نوعا ما في الاونة الأخيرة، وللاحتفال بمرور 54 عاماً على تأسيس المعهد.

وحضر الحفل الموسيقي، أهالي طلبة معهد الدراسات الموسيقة، ومواطنين آخريين، وعددا من الشخصيات في الأمم المتحدة، فضلاً عن شخصيات فنية عراقية وأساتذة معهد الدراسات الموسيقة.