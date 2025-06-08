أمسية سينمائية.. قطار يحطم سيارة ببغداد وحصان يربك المرور بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوقوع حادث مروري جنوبي العاصمة بغداد، إثر اصطدام قطار بسيارة مدنية كانت متوقفة قرب السكة الحديدية، في حين شهدت مدينة كركوك مشهداً غير معتاد بعدما ظهر شاب يمتطي حصاناً وسط أحد شوارعها الرئيسية، ما تسبب في حالة من الارتباك المروري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادث بغداد وقع في ناحية الرشيد عندما كانت السيارة متوقفة بشكل خاطئ بالقرب من مسار القطار، ما أدى إلى اصطدام الأخير بها".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن أضرار مادية في السيارة فقط، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وفي كركوك، ذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز أن "رجلاً يرتدي زياً تقليدياً ظهر على صهوة حصانه في طريق بغداد، قرب جامع النور الكبير وسط المدينة، وتجوّل بين السيارات في الشارع الرئيسي"، مشيرين إلى أن "المشهد بدا وكأنه من فيلم تاريخي".

وأوضح أحد الشهود أن "الفارس بدا شاباً في أوائل العشرينيات من العمر، وكان يسير بهدوء على حصانه وسط الزحام، ما تسبب بحالة من الارتباك لدى السائقين"، مضيفاً أن "الشاب كاد يتسبب بحادث مروري جراء سيره في الشارع العام دون تنسيق أو تنظيم".