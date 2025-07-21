"مسلوب الصلاحيات".. عضو فيه يطالب بحل مجلس محافظة البصرة

شفق نيوز- البصرة

دعا عضو مجلس البصرة، علي عدنان، يوم الاثنين، إلى حل مجلس المحافظة بسبب ضعف الأداء وسلبه من صلاحياته.

وذكر عدنان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "جلسة مجلس المحافظة اليوم، تم رفعها بعد الخلاف الحاد مع المحافظ حول صلاحيات المجلس".

وأوضح، أن "مجلس المحافظة مسلوب الصلاحية وضعيف، ولم يستطع لمدة عام كامل من اتخاذ أي قرار وتغيير مدراء الوحدات الإدارية، وفي حال بقائه على هذا الحال فلا بد من جمهور البصرة الطلب بحله".

وأشار إلى أن "في جلسة اليوم، تم تقديم طلب بإقالة مدير الماء بسبب تلوث المياه والتي أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية والحيوانات"، مبيناً أن "هذه الأزمة مستمرة منذ 10 سنوات دون وضع حلول لها".

واختتم عدنان، حديثه بالقول: "تم تكليف كتلة تصميم لإنهاء هذا الخلاف والكرة الآن في ملعبها لامتالكها العدد الأكبر من الأعضاء داخل مجلس المحافظة".

هذا وكان رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف البدران، دعا اليوم الاثنين، المحافظ أسعد العيداني إلى تنفيذ قرارات المجلس بشأن استبدال رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظة، مؤكداً أن قرارات المجلس نافذة ولا تراجع عنها.

بدوره، رد العيداني على كتاب المجلس بكتاب آخر حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أكد فيه "رفضه استبدال رؤساء الوحدات الإدارية"، كما أشار إلى أن "على المتضرر اللجوء إلى القضاء".

ويوم الأحد الماضي، أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، رفضه تغيير قائممقام قضاء القرنة، وقرر تأجيل تنفيذه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات.

وكان مجلس محافظة البصرة قد صوّت خلال جلسته الأخيرة على استبدال القائممقام الحالي حسنين علي عبد الحسين نجم، وتكليف شخصية أخرى بالمنصب، في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط المحلية.