مسلحون يهاجمون لجنة رفع التجاوزات في ميسان ونينوى تسجل حالة انتحار جديدة

شفق نيوز- ميسان/ نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتعرض لجنة رفع التجاوزات التابعة لمديرية بلدية العمارة في ميسان إلى هجوم مسلح أثناء تنفيذها حملة لإزالة التجاوزات وسط مركز المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين أطلقوا النار على اللجنة خلال تنفيذها حملة رفع التجاوزات، ما أسفر عن إصابة أحد موظفي البلدية بجروح بليغة".

وأضاف أن "المهاجمين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما باشرت القوات الأمنية بإجراءاتها للتحقيق في الحادث وملاحقة الجناة".

وفي نينوى، ذكر مصدر أمني آخر، أن المحافظة سجلت حالة انتحار لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً داخل منزله الواقع في منطقة باب البيض بالجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وبحسب حديث المصدر، لوكالة شفق نيوز، فإن الشاب أنهى حياته شنقاً بوساطة حبل في الطابق العلوي "البيتونة" من المنزل الذي يقطنه مع والدته، مبيناً أن التحريات الأولية تشير إلى أن الحادثة جاءت نتيجة ضغوط وظروف نفسية وعائلية واقتصادية صعبة كان يعاني منها الضحية.

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة من دائرة الطب العدلي والأجهزة الأمنية المختصة لمباشرة التحقيق في ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة.