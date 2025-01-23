مسلحون يختطفون تاجراً في ديالى والأمن يحقق

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، تفاصيل اختفاء تاجر مواد غذائية في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين اقتادوا فجر هذا اليوم، تاجرا يمتلك محال جملة للمواد الغذائية في منطقة الهارونية بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى، إلى جهة مجهولة بعد دخولهم لمنزله".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية فتحت تحقيقات موسعة بالحادثة لمعرفة مصير التاجر والجهة التي اقتحمت منزله"، لافتا الى أن "الحادثة صنفت على أنها جريمة خطف لأن الجهة المسلحة استولت على مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية من منزله اثناء اقتحامه".