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النجف.. مسلحون يجبرون مسؤولاً صحياً على الاستقالة بعد كشفه ملفات فساد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-24T07:15:01+0000
النجف.. مسلحون يجبرون مسؤولاً صحياً على الاستقالة بعد كشفه ملفات فساد

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع بمحافظة النجف، يوم الجمعة، بأن مدير مستشفى الزهراء في المحافظة قدم استقالة من منصبه، بعد أيام من كشفه ملفات فساد داخل المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدير مستشفى الزهراء التعليمي احد اكبر مشافي محافظة النجف، الدكتور قاسم الموسوي، قدم استقالة من منصبه بعد تلقيه تهديدا من إحدى الجهات المسلحة المتنفذة بالمحافظة".

وبين المصدر، ان "الجهة التي هددت الموسوي، بعد تقديمه الاستقالة جاءت بشخصية مقربة منها لإدارة المنصب".

وتشهد محافظة النجف صراعا سياسيا على منصب المحافظة، اجبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على أطلاق تصريحات تؤكد قرب اقالة المحافظ، لؤي الياسري.

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