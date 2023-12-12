مسلحون بالعصي يهاجمون مرشحة للانتخابات المحلية في كربلاء ويوقعون إصابات

شفق نيوز/ هاجم مسلحون مجهولون يحملون العصي في كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، مكتباً لإحدى المرشحات في انتخابات مجالس المحافظات، ما أسفر عن إصابات لعدد من العاملين فيه أحدهم إصابته خطرة.

وقالت المرشحة وصال الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "أشخاصاً مسلحين بالعصي هاجموا، مساء اليوم، مكتبنا الانتخابي في كربلاء واعتدوا بالضرب على العاملين في المكتب من موظفين وحماية".

وبينت "تم ضرب سائقي الخاص ومدير المكتب والكادر الأمني للمكتب وتم نقلهم إلى المستشفى ثلاثة من المصابين إصاباتهم متوسطة إلا أن مدير المكتب إصابته خطرة".

وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ القوات الأمنية والتي قدمت إلى مكان الحادث وباشروا بالتحقيقات ومتابعة كاميرات المراقبة للتوصل إلى هوية المهاجمين"، مضيفة "سبق وأن تلقينا تهديدات من جهة لم نتوصل لهويتها، لكنها نفس الجهة التي هاجمتنا اليوم".

وتعرض عدد من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات إلى اعتداءات ومحاولات اغتيال وتهديدات في مختلف مناطق البلاد.