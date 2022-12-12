"مسكن آلام رياضي".. متابعة مباريات كأس العالم تنسي النازحين في مخيم بدهوك "أوجاع" النزوح (صور)

شفق نيوز / وسط ظروف معيشية صعبة، يتجمع العديد من النازحين "الرياضيين" لمتابعة مباريات كأس العالم في مخيم كبرتو بمحافظة دهوك، في بطولة يبدو أنها كانت "مسكن آلام" مؤقت من أوجاع النزوح التي ستعود إليهم مجدداً مع نهاية البطولة.

ويتجمع النازحون من الشباب في خيم محددة أو في كافيتريات بسيطة داخل المخيم لمتابعة مباريات كأس العالم التي تستضيفها قطر.

ويقول حامد حسو نازح بمخيم كبرتو بدهوك لوكالة شفق نيوز ان "للتجمع تحت خيمة واحدة له طعم خاص في متابعة مباريات كأس العالم رغم الظروف المعيشية الصعبة".

ويكشف حسو؛ أن "منتخبه الذي كان يشجعه في البطولة هو المنتخب البرازيلي قد خرج من البطولة"، لكنه مع ذلك "أنه يجد متعة في المباريات عبر تنافس الاصدقاء على تشجيع المنتخبات وأجواء النقاشات حول الأداء الكروي للفرق المتبقية".

أما الشاب فيصل فيكشف امنيته لوكالة شفق نيوز إنه "كان يتمنى مشاهدة مباريات كأس العالم في سنجار لكنه لا يستطيع العودة ويفضل البقاء في المخيم لغياب الكهرباء والماء هناك".

بدوره يقول أياد وهو نازح في المخيم يقول لوكالة شفق نيوز إنه "كان يتمنى فوز البرتغال بكأس العالم إلا أن امنيته لم تتحقق كما لم تتحقق امنية العودة الى منزله في سنجار ويقول ان مباريات كأس العالم الهت الشباب هنا قائلاً (نسينا هذه الفترة جزءا من معاناتنا بسبب كأس العالم .. نتمنى أن ننسى المعاناة لكن البطولة ستنتهي والمعاناة ستبقى قائمة".