مسعود بارزاني يهنئ بالعيد: نتمنى أن يحمل معه السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم

شفق نيوز/ هنّأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، بحلول عيد الاضحى وتمنى أن يحمل معه السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقال بارزاني في رسالة تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز، "أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأبارك هذه المناسبة لعوائل الشهداء الأبرار والبيشمركة الأبطال ومواطني كوردستان الأعزاء".

وأضاف، "في هذه المناسبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينعم على شعب كوردستان بالخير والرخاء والأمن والطمأنينة، وأن يحمل هذا العيد المبارك معه تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره".