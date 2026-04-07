مسرور بارزاني والإمارات يدينان اقتحام القنصلية الكويتية في البصرة

أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اقتحام القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة مساء الثلاثاء، فيما استنكرت دولة الإمارات ما وصفته بأعمال التخريب التي طالت المقر، وسط دعوات إلى الحكومة الاتحادية لاتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية.

وقال بارزاني في بيان، إنه يدين "بأشد العبارات الهجوم والاعتداء السافر" على القنصلية الكويتية في البصرة، معتبراً أن هذا العمل "يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدبلوماسية التي تفرض حماية حرمة البعثات وصون أمنها".

ودعا الحكومة الاتحادية إلى "محاسبة المتورطين، واتخاذ إجراءات جدية وفعلية لوضع حد نهائي للاعتداءات التي تطال البعثات الدبلوماسية في العراق وإقليم كوردستان".

وفي السياق، أدانت دولة الإمارات "بأشد العبارات" أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت مقر القنصلية العامة لدولة الكويت في البصرة، مؤكدة رفضها لمثل هذه الممارسات.

كما شددت على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وتأتي هذه الإدانات بعد ساعات من اقتحام العشرات من المتظاهرين، مساء الثلاثاء 7 نيسان/أبريل، القنصلية الكويتية في البصرة، بعدما خرجت تظاهرة أمام المبنى احتجاجاً على استهداف منزل في المحافظة بقصف جوي، وفق ما أفاد به مراسل شفق نيوز.

واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المحتجين، قبل أن يتمكنوا من اقتحام سور القنصلية، وإنزال العلم الكويتي ورفع العلم العراقي بدلاً عنه.

وبحسب مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، فإن الحادث سبقته ضربة استهدفت منزلاً في خور الزبير ضمن قضاء سفوان في البصرة، وبحسب المعلومات الأولية، أنطلق الهجوم من الكويت واستهدف اجتماعاً لفصيل مسلح، ما أسفر عن سقوط قتلى.