مسجد الكوفة يحتضن مجالس تلاوة القرآن في الليالي الرمضانية (صور)

شفق نيوز- النجف

تشهد أروقة مسجد الكوفة المعظم ومرقد الصحابي ميثم التمار، خلال ليالي شهر رمضان، أجواءً روحانية مميزة مع تواصل إقامة مجالس تلاوة القرآن و ختمات السور والأجزاء اليومية للرجال والنساء.

و يتوافد المؤمنون إلى رحاب المسجد منذ ساعات الليل للمشاركة في حلقات التلاوة التي تمتلئ بها اللواوين وأرجاء الصحن، في مشهد إيماني يعكس مكانة المسجد التاريخية والدينية التي تجذب أعداداً كبيرة من الزائرين خلال شهر الصيام.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، ما يبرز في هذه المجالس من لقطات إنسانية مؤثرة، حيث يتسابق الأطفال لخدمة المشاركين عبر حمل نسخ المصحف ومساند القراءة للكبار، في صورة تعبّر عن روح التعاون وحب القرآن بين مختلف الأعمار.

و تمتلئ أروقة المسجد بالمصلين الذين ينهمكون بتلاوة كتاب الله في أجواء يختلط فيها صوت الترتيل بخشوع القلوب، لتتحول ليالي رمضان في مسجد الكوفة إلى مشهد إيماني نابض بالحياة والسكينة.