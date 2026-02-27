مسجد الكوفة يتزين بالزائرين في ليلة إفطار رمضانية (صور)

شفق نيوز- النجف

شهدت أروقة مسجد الكوفة المعظم وصحن مرقد مسلم بن عقيل، في مدينة الكوفة بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، أجواءً إيمانية مميزة مع توافد الزائرين والمصلين من العراق وبعض الجنسيات الآسيوية، لإحياء لحظات العبادة والدعاء قبيل موعد الإفطار من أيام شهر رمضان المبارك.

وأدى المؤمنون الصلوات ورفعوا أكف الدعاء في أجواء روحانية، بينما شهدت الساحات الخارجية للمسجد موائد وجبات الإفطار للصائمين وتنظيم حركة الزائرين داخل الصحن الشريف.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً للزائرين وهم يرددون في أرجاء المكان تلاوات القرآن الكريم والأدعية، فيما توجّه الزائرون بعد الإفطار لأداء صلاة المغرب والعشاء وزيارة ضريح السفير مسلم بن عقيل عليه السلام.

ويُعد مسجد الكوفة من أبرز المعالم الدينية في العراق ويستقبل أعدادًا كبيرة من الزائرين، خاصة في المناسبات الدينية وشهر رمضان، حيث يتوافد الآلاف لأداء العبادات وإحياء الليالي المباركة في أجواء يسودها الخشوع والسكينة.