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"مستمرة حتى الآن".. مطار أربيل: لم تصدر توجيهات بإيقاف الرحلات بين بغداد وأربيل

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-29T16:57:42+0000
"مستمرة حتى الآن".. مطار أربيل: لم تصدر توجيهات بإيقاف الرحلات بين بغداد وأربيل

شفق نيوز / أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الاثنين، استمرار الرحلات الجوية مع بغداد "حتى الآن".

وقال مدير مطار أربيل أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز إن "الرحلات الجوية بين أربيل وبغداد لا زالت مستمرة "، مشيراً إلى أنه "لم يصلنا حتى الآن اي توجيه بإيقافها".

ويأتي هذا الإعلان متزامنة مع تظاهرات واحتجاجات صدرية تصاعدت، اليوم، بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشهد السياسي نهائيا، فيما اقتحم أنصاره داخل المنطقة الخضراء القصر الحكومي، معقل رئاسة الوزراء، بعد السيطرة على مبنى البرلمان فيما واجهتهم القوات الأمنية بقوة السلاح ، ما أدى الى إصابة عدد من المتظاهرين ومنهم مراسلون وصحفيون ومنهم مراسل ومصور وكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.

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