مستشفيان في ذي قار خارج الخدمة بالتزامن مع افتتاح طوارئ "أهلية"

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بديوان محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن أزمة مرتقبة تحيط بالواقع الصحي بالمحافظة، وذلك عبر إغلاق كامل لمستشفى فيما لم يكتمل العمل بالآخر، وهذا يتزامن مع افتتاح طوارئ في مستشفى أهلي (قطاع خاص).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الحسين التعليمي سيتم إغلاقه بشكل كلي ربما خلال الأيام المقبلة وذلك لغرض الصيانة بكلفة تقارب الـ15 مليار دينار عراقي، حيث ستتضمن أعمال الصيانة هدم بعض البنايات داخل المشفى وإعادة بنائها".

وأضاف أن "هناك محاولات لثني قرار الإغلاق الكلي، والإبقاء على ردهة الطوارئ، لكن الشركة ترفض ذلك بحجة أنها ستقطع المياه عن كافة مرافق المستشفى".

ونبه المصدر، إلى أن "إغلاق مستشفى الحسين التعليمي وخاصة ردهة الطوارئ بالكامل، يأتي بالتزامن مع افتتاح احد المشافي الأهلية في المحافظة والتي تحتوي على ردهة طوارئ مجهزة بأحدث التجهيزات فضلا عن سيارات إسعاف خاصة بها".

وتابع المصدر، أن "الشركة القطرية التي تعمل على إدارة المستشفى التركي في الناصرية، فشلت لغاية الآن بأعمال الصيانة ولم تقم بتشغيل التبريد المركزي فيه بحسب التقارير الفنية التي ترد لديوان المحافظة، بحجة أنها تستمد تعليماتها العليا من العاصمة بغداد".

هجوم حكومي

بدوره، هاجم نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار، مرتضى السعيدي، إدارة العمل في مستشفى الناصرية التعليمي (المستشفى التركي)، وفيما أعلن عن تسجيل عدد من الملاحظات المهمة، كشف عن تلكئ الشركة القطرية المتعاقد معها للإدارة والتشغيل والصيانة الشهرية للمستشفى وبمبلغ (60 مليار سنوياً).

وأكد السعيدي في بيان تلقته وكالة شفق نيوز, أن "الشركة التي تدير العمل في المستشفى رفضت تسليم احد الأجنحة المهمة بالمستشفى لقسم الحروق مما أدى لنقل المصابين لمستشفى أخر في محافظة المثنى، وخروج منظومة التبريد عن الخدمة بشكل نهائي، بسبب عدم صيانتها من قبل الشركة، إضافة إلى ضعف إجراءات وزارة الصحة بحق الشركة القطرية التي لم تلتزم ببنود العقد مع صحة ذي قار".

وتابع أن "الحكومة المركزية ووزارة الصحة تتحملان مسؤولية ما يحدث في مستشفى الناصرية التعليمي من فوضى ادارية واهمال كبير لارواح المواطنين"، مؤكدا أن "حياة المواطن الذي قاري اصبحت أسيرة بيد فساد اداري غير مسبوق في مستشفى الناصرية، قد يؤدي لكوارث كبيرة بحق اهلنا في ذي قار".

وطالب نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار بـ"اتخاذ اجراءات صارمة بحق الشركة المتعاقد معها، والمقصرين جميعاً"، مشيرا إلى أن "مستشفى الناصرية التعليمي يجب ان يكون نموذجاً، لكونه مهم جدا لابناء محافظة ذي قار".