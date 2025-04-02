مستشفيات ميسان تستقبل العشرات من حالات التسمم الغذائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ميسان، مساء اليوم الأربعاء، بأن مستشفيات المحافظة استقبلت العديد من حالات التسمم الغذائي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفيات استقبلت 20 حالة تسمم غذائي لمواطنين كانوا قد تناولوا وجبات سريعة (همبرغر) في أحد المطاعم الشعبية".

وأضاف أن "الوضع الصحي للحالات مستقر حالياً".

فيما أشار مصدر آخر إلى أن "حالات التسمم حدثت لأشخاص مقيمين في مستشفى الطفل والولادة في ميسان بعد تناولهم وجبه عشاء (همبرغر)، وتم تسجيل عشر حالات تسمم".