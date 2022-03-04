في حصيلة جديدة .. مستشفيات في بغداد والديوانية تستقبل قرابة 3000 حالة اختناق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، يوم الجمعة، استقبال اكثر من 1500 حالة اختناق بينها حالة وفاة واحدة في مستشفياتها جراء العاصفة الترابية التي ضربت العاصمة بغداد امس الخميس.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة علاء كاظم المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طوارئ مستشفيات الرصافة استقبلت يوم امس اكثر من 1536 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية"، موضحاً أن "الحالات توزعت بواقع مستشفى الشيح زايد 330 حالة ومستشفى الزعفرانية 125 حالة ومستشفى الشهيد الصدر 445 حالة ومستشفى أطفال العلوية 39 حالة ومستشفى المدائن 4 حالات ومستشفى الكندي 36 حالة ومستشفى الامام علي 170 حالة ومستشفى النعمان 57 حالة ومستشفى فاطمة الزهراء 5 حالات ومستشفى ابن البلدي 25 حالة ومستشفى ضاري الفياض 300 حالة".

ولفت الى أن "1506 حالة اختناق غادرت المستشفيات بعد تلقيها العلاج اللازم في طوارئ وردهات المستشفيات والعناية المركزة فيما لايزال 29 حالة اختناق ترقد في المستشفيات لصعوبة وضعها الصحي وبحاجة الى عناية ومتابعة".

وأفاد المحمداوي بان "المستشفيات سجلت حالة وفاة واحدة في مستشفى الكندي كون المريض بحالة حرجة جدا ولديه مضاعفات مما ادى الى وفاته".

بدوره أفاد مصدر طبي في تصريح لوكالة شفق نيوز، بتسجيل ٧٥٠ حالة اختناق في مستشفيات الديوانية شملت كلا الجنسين والاطفال وتنوعت بين الشديدة والمتوسطة.

إلى ذلك أكد الدكتور احـــمـــد اســــماعيل ابراهيم مدير مستشفى اليرموك استقبل قسم الطوارى (550) حالة اختناق سجلت خلال الساعات الماضية، جراء عاصفة ترابية شديدة تجتاح بغداد.

وأضاف رئيس الاطباء المقيمين الدكتور رامـــــي شـــاكــــر أن "نحو 80 في المئة من المصابين غادرو المستشفى بعد تلقيهم العلاج الخاص بالأمراض التنفسية، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

وبين أن "الكوادر مستشفانا أعلنت النفير لمواجهة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية حيث تمكنت من معالجة وإخراجهم إلى منازلهم"