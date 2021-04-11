مستشفيات في بغداد تتسلم لقاح فايزر للتطعيم ضد كورونا

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في بغداد، يوم الأحد، بتسلم بعض المستشفيات في جانب الكرخ من العاصمة، وجبات من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مستشفييّ الكاظمية واليرموك في جانب الكرخ من بغداد، تسلمتا وجبات من لقاح فايزر، للمباشرة بتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت وزارة الصحة وصول وجبة جديدة من مضادات فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر؛ في بيان ورد لشفق نيوز، إن طائرة شحن خاصة حطت في مطار بغداد الدولي تحمل الوجبة الأولى من لقاح فايزر.

من جانبه قال وزير الصحة حسن التميمي إنه سيتم اليوم توزيع اللقاح لكل المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات واقليم كوردستان.

ومن الجدير بالذكر ان العراق اطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني.