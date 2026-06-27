مستشفى هيت.. الإنجاز يقترب من الـ72% ومطالب بالإسراع في افتتاحه

شفق نيوز- الأنبار

يشكل مشروع مستشفى هيت العام في محافظة الأنبار، بسعة 200 سرير أحد أكثر المشاريع الصحية التي ينتظرها أهالي القضاء، لما يمثله من أمل في إنهاء معاناة المرضى الذين يضطرون إلى قطع عشرات الكيلومترات للوصول إلى مستشفيات الرمادي أو حديثة أو بغداد للحصول على العلاج.

وفي هذا الصدد، قال مدير القسم الهندسي في دائرة صحة الأنبار، ياسر ديلان، إن "أعمال مشروع مستشفى هيت الجديد، بسعة (200) سرير، تشهد تقدماً ملحوظاً مع استمرار تنفيذ المراحل النهائية من المشروع".

وأوضح ديلان، لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الإنجاز الكلي بلغت نحو (72%)"، مشيراً إلى أن "المتبقي من الأعمال يتركز في استكمال البنى التحتية وتجهيز الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفى".

وأضاف أن "المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، حيث من المقرر إنجازه في الشهر الرابع من عام 2027"، لافتاً إلى أنه "في حال إتمام أعمال البنى التحتية في الوقت القريب، فمن الممكن إنجاز المشروع بشكل مبكر مع بداية عام 2027".

من جهته، قال الناشط المدني من أهالي هيت إياد الراوي، لوكالة شفق نيوز إن "الإعلان عن تقدم نسب الإنجاز في مشروع مستشفى هيت يمثل مؤشراً إيجابياً، إلا أن الأهم بالنسبة لسكان القضاء هو تسريع إكمال الأعمال وافتتاح المستشفى قبل الموعد المقرر، نظراً للحاجة الملحة إلى الخدمات الصحية".

ولفت إلى أن "آلاف المواطنين يضطرون يومياً إلى السفر خارج هيت لإجراء الفحوصات أو العمليات الجراحية أو تلقي العلاج التخصصي، وهو ما يفرض عليهم أعباء مالية ونفسية كبيرة، فضلاً عن المخاطر التي تواجه الحالات الطارئة أثناء نقلها لمسافات طويلة".

وأكد الراوي، أن "افتتاح المستشفى سيخفف الضغط عن مستشفيات المحافظة الأخرى، ويوفر خدمات طبية متقدمة لأهالي هيت والمناطق المحيطة بها".

ودعا الجهات المنفذة ووزارة الصحة والحكومة المحلية إلى "إزالة أي معوقات قد تؤخر المشروع، والإسراع باستكمال البنى التحتية وتجهيز الأجهزة الطبية، لضمان دخوله الخدمة في أقرب وقت، لأن الملف الصحي يمثل أولوية إنسانية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ولا يحتمل المزيد من التأخير في ظل تزايد الحاجة إلى الخدمات الطبية المتخصصة".