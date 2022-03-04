مستشفيان في بغداد والنجف يستقبلان قرابة 1000حالة إختناق .. صور

شفق نيوز/ أفادت مستشفى "الشهيد الصدر" العام، قسم طوارئ المستشفى استقبل، اليوم الجمعة، (455) حالة اختناق بسبب تأثرهم بموجة الغبار والعاصفة الترابية التي ضربت المحافظة بغداد.

وقال اعلام المستشفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الطاقم الطبي بطوارئ المستشفى قدمّ الخدمة الإسعافية لتلك الحالات.

ووجه مدير مستشفى الدكتور محمد نصار القريشي قسم الطوارئ في المستشفى برفع حالة التأهب والاستنفار العام واستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية لحالات الربو وأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن موجة الغبار .

وأكد أن المستشفى تهيب بالمواطنين كافة وخاصة مرضى الربو بعدم التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية خلال هبوب العواصف الترابية ويوصي بعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية لبس الكمامات الطبية الوقائية أثناء موجة الغبار.