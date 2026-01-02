مستشفى عراقي يوضح بشأن دواء "أكسباير": صالح لنهاية الشهر

شفق نيوز- ديالى

أصدرت إدارة مستشفى الخالص العام في محافظة ديالى، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما وصفتها بـ"ادعاءات" صرف دواء منته الصلاحية، مؤكدة أن الدواء المشار إليه "صالح للاستخدام" لغاية نهاية الشهر الحالي.

وذكرت المستشفى في بيان أن "إدارتها تود أن توضح للرأي العام حقيقة ما تم تداوله في بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاءات التي تشير إلى أن أحد الأدوية المستخدمة داخل المستشفى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام".

وأضاف البيان "وإزاء هذه الادعاءات، تود الإدارة أن تبيّن جملة من النقاط المهمة للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية، أولاً: تؤكد إدارة المستشفى أن الدواء المشار إليه غير منتهٍ الصلاحية، وهو صالح للاستخدام لغاية نهاية الشهر الأول من السنة الحالية، وذلك مثبت بشكل واضح على عبوة الدواء وفق الضوابط المعتمدة من الجهات الرقابية المختصة، ولا يوجد أي تجاوز على التعليمات الصحية المعمول بها".

وأوضحت إدارة المستشفى أن "الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا تُثبت بأي شكل من الأشكال أن الدواء المذكور قد تم صرفه أو تداوله داخل مستشفى الخالص العام، حيث اقتصرت تلك الصور على إظهار تاريخ الانتهاء فقط دون وجود أي دليل رسمي أو علامة تعريفية تؤكد مصدر الدواء، الأمر الذي يُعد إساءة وتشهيراً بالمؤسسة الصحية وملاكاتها العاملة".

وتابعت: "وفي حال ثبوت أن الدواء يعود فعلاً إلى المستشفى، فإن الإدارة تؤكد التزامها الكامل بمحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم، بما في ذلك تشكيل مجلس تحقيقي أصولي وفق القوانين والتعليمات النافذة".

ولفت البيان إلى "أن إدارة مستشفى الخالص العام تدعو جميع المواطنين إلى اعتماد الطرق الرسمية في تقديم الشكاوى والملاحظات من خلال مراجعة إدارة المستشفى أو الجهات المختصة، بدلاً من اللجوء إلى النشر المجهول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق الشفافية ومعالجة أي حالة تقصير إن وجدت بشكل مهني وقانوني".

وأكمل أن "إدارة مستشفى الخالص العام، وبدعم مباشر من دائرة صحة ديالى المتمثلة بمدير عام صحة ديالى، تؤكد أن جميع الملاكات الطبية والصحية والإدارية تواصل عملها على مدار الساعة وبكل تفانٍ وإخلاص من أجل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية للمرضى، رغم التحديات والظروف المادية الصعبة التي تمر بها الدولة، وبما ينسجم مع الرسالة الإنسانية للمؤسسات الصحية وخدمة الصالح العام".

وخلص البيان إلى أن "إدارة المستشفى تؤكد حرصها الدائم على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، وترحب بأي ملاحظة أو شكوى بناءة تسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالواقع الصحي".

وكانت بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشوراً قالت فيه إن أحد الأدوية المستخدمة داخل مستشفى الخالص منته الصلاحية وغير صالح للاستخدام، مظهرة صوراً لتاريخ انتهاء صلاحية الدواء، وهو ما نفته إدارة المستشفى في التوضيح أعلاه.