مستشفى حكومي يتفاجأ بتشييد محال تجارية تهدد مدخل الطوارئ والبلدية تتدخل

شفق نيوز/ أعلنت بلدية الحلة مركز محافظة بابل، اليوم الأحد، إيقاف مشروع بناء محال تجارية أمام مستشفى "الإمام الصادق" التعليمي الحكومي في المدينة، وأحالت الملف إلى التحقيق القانوني، وسط جدل بشأن العقد الخاص بالمشروع وغياب التنسيق مع إدارة المستشفى.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد تفاجأت إدارة مستشفى الإمام الصادق التعليمي مؤخراً ببدء أعمال بناء محال تجارية أمام البوابة الرئيسية للمستشفى عند مدخل الطوارئ، ضمن عقد قالت إنه يعود إلى الإدارة السابقة لبلدية الحلة، وتم إبرامه مع أحد المستثمرين دون علم الإدارة الحالية للمستشفى.

ووصفت إدارة المستشفى ما جرى بأنه "تجاوز واضح على الحرم العام للمؤسسة الصحية"، مؤكدة أن المشروع يعيق حركة المراجعين والطوارئ، ويشوه المظهر العام للمكان، وسط غياب أي تنسيق رسمي معها.

في المقابل، نفى مدير بلدية الحلة السابق أحمد الحربي، بشكل قاطع منحه أي موافقة على تشييد محالّ أو عقارات أمام المستشفى التركي أو أي منشأة حكومية أخرى.

وأوضح الحربي لمراسل وكالة شفق نيوز، أن الموافقة حصلت من الإدارة التي سبقته، وأن الأرض الواقعة أمام المستشفى كان من المفترض أن تُخصص كمساحة خضراء لخدمة المواطنين.

وفي تطور سريع، أعلنت بلدية الحلة رسميًا إيقاف العمل في المشروع، مؤكدة إرسال كوادر التجاوزات إلى الموقع لمنع استمرار الأعمال، مع إحالة الملف إلى القسم القانوني لاتخاذ الإجراءات المناسبة.