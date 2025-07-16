مستشفى الناصرية ينجح بإجراء عمليتين لطفلين يعانيان من تشوهات في القلب

شفق نيوز- ذي قار

أعلن رئيس القسم الجراحي في مستشفى الناصرية للقلب الدكتور وليد خالد الزيدي، يوم الأربعاء، عن نجاح عمليتين جراحيتين معقدتين لعلاج تشوهات خلقية في القلب، لمريضين من محافظتي ذي قار والبصرة.

وقال الزيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى نجح بإجراء عمليتين جراحيتين معقدتين لعلاج تشوهات خلقية في القلب، لمريضين من محافظتي ذي قار والبصرة، وذلك ضمن البرنامج الجراحي الروتيني للمركز، وبدعم متواصل من إدارة المستشفى والكوادر التخصصية العاملة فيه".

وأوضح الزيدي، أن "العملية الأولى أُجريت للمريضة رقيّة عادل من محافظة ذي قار، والتي كانت تعاني من تشوه ولادي معقد في القلب (القناة الأذينية البطينية – Atrioventricular Canal)، وتم خلال العملية إغلاق الفتحات بين الأذينين والبطينين، إلى جانب إصلاح الصمامين الثلاثي والأكليل، وقد تكللت العملية بالنجاح التام".

ولفت إلى أن "الحالة الثانية، خضع لها المريض موسى كاظم من محافظة البصرة، وكان يعاني من رباعية فالوت مصحوبة بضمور في الشريان الرئوي، حيث شملت العملية تصحيح التشوه بالكامل، مع زراعة شريان صناعي رئوي وتوسيع الشريانين الرئويين الأيمن والأيسر، وقد تمت بنجاح، والمريض يرقد الآن في العناية المركزة بحالة مستقرة ويتماثل للشفاء".

وأشار إلى أن "مثل هذه العمليات المعقدة، التي كانت في السابق تُحال إلى مراكز خارج المحافظة أو خارج العراق، أصبحت تُجرى اليوم بشكل روتيني في مستشفى الناصرية للقلب، بفضل الكفاءات المحلية المؤهلة والتكامل بين الفرق الطبية والتمريضية والفنية".

وأكد أن "المستشفى مستمر في تقديم خدماته التخصصية لأبناء محافظة ذي قار ومحافظات العراق كافة، وفق أعلى المعايير الطبية، وبما ينسجم مع توجهات وزارة الصحة في دعم المراكز التخصصية وتوطين الخدمات النوعية داخل البلاد".