مستشفى الناصرية تعلن حصيلة حوادث سير استقبلتها خلال شهر أيلول المنصرم

شفق نيوز / أعلنت ادارة مستشفى الناصرية التعليمي، اليوم الثلاثاء، استقبال أكثر من (640) شخصا تعرضوا لحوادث سير خلال شهر أيلول الماضي، مبينة ان هذه الحصيلة ارتفعت مقارنة بشهر آب الماضي.

وقال مدير إعلام المستشفى محمد حسين نايف لوكالة شفق نيوز إن "طوارئ مستشفى الناصرية التعليمي استقبل (643) اصابة ناجمة عن الحوادث المرورية خلال شهر ايلول الماضي من العام الحالي" ،

من جهته اوضح مدير المستشفى مصطفى جلود العمري لوكالة شفق نيوز ان "هذه الاحصائية توزعت بين (458) اصابة من الذكور و(71) اصابة من النساء بالإضافة الى (114) اصابة من الاطفال".

كما اشار مدير المستشفى الى ان "شهر ايلول سجل زيادة ملحوظة بعدد الإصابات عن شهر اب الماضي بفارق (107) اصابات".

وتابع جلود انه "تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية واجراء الفحوصات اللازمة للمصابين بالإضافة الى رقودهم في الردهات ووحدات العناية المركزة فضلا عن اجراء العمليات الجراحية لبعض المصابين".