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مستشفى "الكفيل" يصدر توضيحاً عقب أنباء تدهور صحة المرجع السيستاني

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-21T16:08:46+0000
مستشفى "الكفيل" يصدر توضيحاً عقب أنباء تدهور صحة المرجع السيستاني

شفق نيوز/ نفت إدارة مستشفى الكفيل التابعة للمرجعية الدينية في النجف، يوم الاثنين، انباء عن نقل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني - 91 عاماً- الى المستشفى لتلقي العلاج، وفيما دعت وسائل الإعلام والمدونين "لقطع دابر الإشاعات وعدم تصديق الدعايات الفارغة"، اكدت ان المرجع الديني الأعلى يمارس مهامه بصورة طبيعية.

وقالت إدارة مستشفى الكفيل التابعة للعتبة الحسينية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباءً عن نقل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني إلى مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء المقدسة، وهنا نشير الى ان هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما وان سماحة السيد المرجع الأعلى بصحة تامة ويمارس مهامه اليومية في مكتبه بصورة طبيعية".

ودعت إدارة المستشفى وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الإجتماعي الى "قطع دابر هكذا إشاعات التي من شأنها ارباك الجو العام في البلاد وعدم نشر او تصديق هذه الدعايات الفارغة".

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