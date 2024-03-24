مستشفى الحدباء بالموصل تنجح في إجراء 6 عمليات لزراعة نخاع العظم

شفق نيوز/ اعلن مدير مستشفى الحدباء لأمراض الدم في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الأحد، نجاح 6 عمليات لزراعة نخاع العظم في المدينة.

وقال مدير المستشفى مدين الغريري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المستشفى أجرى 6 عمليات لزراعة نخاع العظم لثلاثة مصابين من كبار السن وثلاثة من الصغار.

وبين أن العمليات تكللت بالنجاح، مردفا بالقول إن: أحد المصابين غادر المستشفى قبل يومين، وإن مصابا آخر سيغادر المستشفى قريباً بعد تماثله للشفاء التام.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد افتتح في العام الماضي مستشفى الحدباء لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم.

ويشرف على المستشفى خبراء من ايطاليا وبدورهم يقومون بالإشراف على تدريب كوادر عراقية في هذا المجال.

وكانت مستشفيات مدينة الموصل قد تعرضت لدمار كبير خلال الحرب على داعش وهو ما أخرج جميعها عن الخدمة، ولا يزال عدد من المستشفيات حتى الآن خارج الخدمة بعد مرور أكثر من 7 سنوات على تحرير المدينة من قبضة التنظيم المتشدد.